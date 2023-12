Dolphin Capital Investors Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument, um überkaufte oder unterkaufte Aktien zu identifizieren. Für Dci Advisors-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 55, was auf neutralen Zustand hinweist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der ebenfalls bei 54,55 liegt und somit auch eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Dci Advisors.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bei Dci Advisors festgestellt, weshalb die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Dci Advisors besonders negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für die Dci Advisors-Aktie auf 4,3 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,8 GBP liegt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating aufgrund der geringen Abweichung vom letzten Schlusskurs.

Insgesamt wird Dci Advisors basierend auf den verschiedenen Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.