Dolphin Capital Investors Aktie: Ist es das gewesen?

Aktienkurse lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Nach einer Analyse der sozialen Plattformen durch unsere Analysten waren die Kommentare zu Dci Advisors überwiegend positiv. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Dci Advisors in den sozialen Medien aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Dci Advisors liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Deshalb erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,56, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt bekommt das Dci Advisors-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analyse der Stimmung und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Dci Advisors in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Dci Advisors-Aktie aktuell bei 4,32 GBP verortet, was zu einer Einstufung "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 4,8 GBP und weist damit einen Abstand von +11,11 Prozent auf. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 4,83 GBP, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".