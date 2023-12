Dolphin Capital Investors Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) der Dci Advisors liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 80, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet wird und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) der Dci Advisors-Aktie um +7,73 Prozent abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 4,83 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen rund um Dci Advisors in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen überwiegend negative Themen rund um den Wert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Redaktion ist daher der Auffassung, dass die Aktie von Dci Advisors bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.