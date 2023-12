Dolly Varden Silver Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Dolly Varden Silver liegt bei 70,83, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 50, was auf eine neutrale Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen hinweist. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Materialien" hat Dolly Varden Silver im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,18 Prozent erzielt, was 30,36 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,18 Prozent, und Dolly Varden Silver übertrifft diesen Wert um 30,36 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung und Diskussionen im Internet können die Bewertung von Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Dolly Varden Silver eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer negativen Gesamtbewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Anleger-Stimmung bei Dolly Varden Silver in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also für Dolly Varden Silver eine neutrale bis positive Bewertung basierend auf dem Relative Strength Index, der Branchenvergleich des Aktienkurses und der Anleger-Stimmung.