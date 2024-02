Dolly Varden Silver Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Aktienkurs von Dolly Varden Silver hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -7,32 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -21,58 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnete, liegt Dolly Varden Silver mit einer Rendite von 14,26 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie daher in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Dolly Varden Silver ist insgesamt neutral, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen standen vor allem negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dolly Varden Silver-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,76 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,7 CAD deutlich darunter liegt (Unterschied -7,89 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,77 CAD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -9,09 Prozent darunter. Insgesamt wird die Dolly Varden Silver-Aktie daher sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf Dividenden schüttet Dolly Varden Silver im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Metalle und Bergbau" Branche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,5 Prozentpunkte weniger als die durchschnittlichen 3,5 % der Branche bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.