Dolly Varden Silver Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die technische Analyse der Dolly Varden Silver-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,81 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,87 CAD liegt, was einem Unterschied von +7,41 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,81 CAD, was ebenfalls zu einem Unterschied von +7,41 Prozent beim letzten Schlusskurs führt. Auf Basis dieser Werte erhält die Dolly Varden Silver-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bezüglich der Dolly Varden Silver-Aktie, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Dolly Varden Silver-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 15,85 Prozent erzielt hat, was mehr als 26 Prozent über dem Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt, die eine mittlere Rendite von -10,27 Prozent verzeichnet. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Dolly Varden Silver-Aktie eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 3,66 Prozentpunkten bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".

Insgesamt zeigt die technische Analyse sowie der Branchenvergleich gemischte Bewertungen für die Dolly Varden Silver-Aktie, wobei die gute Entwicklung im Vergleich zur Branche durch die schlechte Dividendenrendite ausgeglichen wird.