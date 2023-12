Dolly Varden Silver Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Dolly Varden Silver-Aktie erhält gemischte Bewertungen in verschiedenen Kategorien. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Dividendenrendite wird durch die Beziehung zwischen Dividende und aktuellem Aktienkurs bestimmt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist die Dolly Varden Silver-Aktie eine Rendite von 15,85 Prozent auf, was 27 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche erzielt sie eine Rendite von 27,41 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Dolly Varden Silver-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 0,81 CAD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,92 CAD, was einer Abweichung von +13,58 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Dolly Varden Silver-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 25,81, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 46,48 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.