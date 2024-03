Dolly Varden Silver Aktie: Eine neue Chance!

Die Anleger-Stimmung bei Dolly Varden Silver ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die zur Gewinnung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" für den Titel führte.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle Wert von 14,29 deutet darauf hin, dass Dolly Varden Silver überverkauft ist, was zu der Einstufung "Gut" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 39, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Gesamteinstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende von 0 % ist Dolly Varden Silver im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,58 %) niedriger zu bewerten, was zu der Einstufung "Schlecht" führt, da die Differenz 3,58 Prozentpunkte beträgt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Dolly Varden Silver wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu der Bewertung "Gut" führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu dem langfristigen Gesamtergebnis "Schlecht" führte.