Dollarama Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Aktie von Dollarama gilt nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da es insgesamt 14 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Multiline-Einzelhandel". Der Branchendurchschnitt beträgt 35,31, während das KGV von Dollarama bei 30,21 liegt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Dollarama eine Performance von 26,97 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -10,36 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +37,33 Prozent im Branchenvergleich für Dollarama. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Dollarama mit -4,7 Prozent über dem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Schlecht" vergeben.

Die Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, ergibt insgesamt ein "Gut". Von den Analysten liegen 8 Kaufempfehlungen, 2 Halten-Empfehlungen und 0 Verkaufen-Empfehlungen vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Dollarama liegt bei 102,44 CAD, während der aktuelle Kurs bei 105,23 CAD notiert. Dies führt zu einem Rating von "Neutral". Insgesamt wird daher die Aktie von Dollarama mit "Gut" eingestuft.