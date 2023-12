Dollarama Aktie: Das gab es noch nie!

Dollarama übertrifft den Branchenvergleich um 30,94 Prozent

Der Aktienkurs von Dollarama hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 28,23 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche, die im Durchschnitt um -2,7 Prozent gefallen sind, eine Outperformance von +30,94 Prozent bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte Dollarama eine mittlere Rendite von -4,3 Prozent im letzten Jahr um 32,53 Prozent übertreffen. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie für Dollarama.

Analysten bewerten Dollarama als "Gut"-Titel

Analysten schätzen die Aktie von Dollarama auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 8 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen abgegeben. Kurzfristig betrachtet gilt die Aktie aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel, da 2 Gut, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen aus der jüngsten Zeit vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel wird dabei auf 102,44 CAD geschätzt, was einer Erwartung von 8,76 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält Dollarama daher die Bewertung "Gut".

Technische Analyse zeigt gemischte Signale

Die technische Analyse ergibt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dollarama-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 88,67 CAD, während der aktuelle Kurs bei 94,19 CAD liegt, was einer Abweichung von +6,23 Prozent entspricht und damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 96,78 CAD, so liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (-2,68 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Fundamentale Bewertung führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Multiline-Einzelhandel) wird Dollarama als überbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31,9 liegt die Aktie 7 Prozent über dem Branchen-KGV von 29,94 und erhält daher auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.