Dollarama Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Dollarama-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die interessante Einblicke in die aktuelle Marktlage bietet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +7,35 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Ein weiterer Aspekt, der bei der Analyse berücksichtigt wurde, ist das Sentiment und Buzz rund um die Aktie. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Dollarama wies jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Insgesamt erhält die Aktie von Dollarama bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Ein prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI der Dollarama führt bei einem Niveau von 23,33 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 56,55 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Gut".

Zuletzt wurden auch die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt analysiert. Über Dollarama wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, während in den vergangenen ein, zwei Tagen vor allem negative Themen im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Dollarama auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.