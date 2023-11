Dollarama Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Aktuell erzielen Investoren, die in die Aktie von Dollarama investieren, eine Dividendenrendite von 0,3 %. Verglichen mit dem Durchschnitt der Branche Multiline-Einzelhandel bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 3,44 Prozentpunkten. Somit werden die Dividenden des Unternehmens als niedrig bewertet, was als "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns betrachtet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Zyklische Konsumgüter" konnte Dollarama eine Rendite von 13,42 % erzielen, was über 17 % höher liegt. Die "Multiline-Einzelhandel"-Branche hatte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -4,07 %. Auch hier übertrifft Dollarama mit einer Rendite von 17,49 % deutlich die Konkurrenz. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Dollarama in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer zeigt an, dass die Marktteilnehmer die Aktie positiv bewerten. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Interesse von den Anlegern erfährt. Über Dollarama wurde in etwa genauso viel wie normalerweise diskutiert. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für Dollarama liegt derzeit bei 30,47, was bedeutet, dass die Börse 30,47 Euro für jeden Euro Gewinn von Dollarama zahlt. Dies ist 2 % mehr als bei vergleichbaren Werten in der Branche. Im Bereich "Multiline-Einzelhandel" liegt der durchschnittliche Wert bei 29. Aus diesem Grund wird die Dollarama-Aktie als überbewertet eingestuft und erhält ein "Schlecht"-Rating.