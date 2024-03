Dollarama Aktie: Unfassbarer Gewinn!

In den letzten 12 Monaten konnte Dollarama eine bemerkenswerte Performance von 29,31 Prozent erzielen, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche einer Outperformance von +32,26 Prozent entspricht. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte Dollarama mit einer Rendite, die 35,16 Prozent über dem Durchschnittswert liegt, überzeugen. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Dollarama war zuletzt überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung führte.

Die technische Analyse zeigt, dass Dollarama laut dem gleitenden Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung erhält, basierend auf dem längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Beim kurzerfristigen 50-Tage-Durchschnitt erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dollarama-Aktie in den letzten 7 Tagen als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält Dollarama auf Basis dieser Analysen ein "Gut"-Rating im Branchenvergleich und bei der Anleger-Stimmung, sowie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt und dem RSI der letzten 25 Handelstage.