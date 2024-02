Dollarama Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Dollarama erhält gute Bewertung von Analysten

Dollarama hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", mit 8 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 102,44 CAD, was einem Abwärtspotenzial von -0,87 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Einschätzung ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Dollarama also eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung neutral sind. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht ist die Dollarama-Aktie kurzfristig positiv bewertet, da sie um 5,6 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv eingestuft, da sie sich um 12,41 Prozent über dem GD200 befindet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dollarama-Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wird sie auf Basis des RSI25 als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für Dollarama basierend auf den Analysen der Analysten, des Sentiments und der technischen Analyse.

