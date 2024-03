Dollarama Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Dollarama in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Dollarama weniger diskutiert als üblich, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dollarama liegt bei 30, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 35,18 für den Multiline-Einzelhandel unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Dollarama daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Dollarama-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 93,62 CAD. Der letzte Schlusskurs (104,93 CAD) weicht somit um +12,08 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Wenn wir den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen betrachten, liegt der letzte Schlusskurs (100,75 CAD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,15 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Dollarama-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende liegt Dollarama mit 0,28 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Multiline-Einzelhandel (3,46 %) deutlich niedriger. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft, da die Differenz 3,17 Prozentpunkte beträgt.