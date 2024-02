Dollarama Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Aktienkurs von Dollarama hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 26,97 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -12,47 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +39,44 Prozent im Branchenvergleich für Dollarama. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -9,53 Prozent im letzten Jahr, wobei Dollarama 36,5 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Dollarama-Aktie mit 30,21 auf Basis der heutigen Notierungen 11 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" bewertet wird, die ein KGV von 34 haben. Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab jedoch, dass in den letzten Tagen vor allem negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Anleger-Stimmung führt.

In den letzten zwölf Monaten liegen für Dollarama 8 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es gibt keine aktualisierten Einschätzungen von Analysten aus dem letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 102,44 CAD, was einer potenziellen Steigerung um 1,73 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (100,7 CAD) entspricht. Insgesamt erhält die Dollarama-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.