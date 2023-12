Dollar Tree ist zurück!

Bei Dollar Tree handelt es sich um einen Multiline-Einzelhandelsunternehmen, welches im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividende von 0 % ausschüttet. Dies bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Ausschüttung im Vergleich zur Branche als schlecht bewertet wird.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien für Dollar Tree hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb das Unternehmen eine neutrale Bewertung erhält. Es wurden keine außergewöhnlichen Aktivitäten in den letzten vier Wochen gemessen.

Analysten bewerten die Dollar Tree-Aktie aktuell positiv, basierend auf 7 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 22,65 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dollar Tree-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (40) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (33,24) deuten auf eine neutrale Einstufung hin.

Insgesamt erhält Dollar Tree daher eine neutrale Bewertung basierend auf der Dividende, der Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien, der Analysteneinschätzungen und dem Relative Strength Index.