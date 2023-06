Dollar Tree: Zielkurs bei 145,96 EUR

Die Aktie von Dollar Tree ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das Kursziel liegt +15,78% über dem aktuellen Wert.

• Am 13.06.2023 stieg die Aktie um +1,35%

• Das Kursziel beträgt 145,96 EUR

• Guru-Rating von Dollar Tree bleibt bei 3,73

Gestern verzeichnete Dollar Tree einen Anstieg am Markt um +1,35%. In den letzten fünf Handelstagen konnte ein Gesamtwachstum von +2,79% beobachtet werden – eine vollständige Woche mit positivem Trend. Der Markt scheint also aktuell optimistisch zu sein.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie von Dollar Tree liegt derzeit bei 145,96 EUR. Sollten die Analysten richtig liegen, gibt es Investoren ein Potential auf Gewinne in Höhe von +15,78%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Insgesamt raten neun Analysten zum...