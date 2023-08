Dollar Tree: Potenzial von +5,66% - Kursziel bei 143,62 EUR

Die Aktie von Dollar Tree wird derzeit von Analysten unterschätzt. Das mittelfristige Kursziel liegt laut Bankanalysten bei 143,62 EUR.

• Gestern mit -0,27%; vergangene Woche mit -2,11%

• Guru-Rating bleibt gleich bei 3,75

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +46,43%

In den letzten fünf Handelstagen hat die Aktie eine negative Entwicklung hingelegt und auch gestern verlor sie an Wert. Die Stimmung am Markt ist pessimistisch und lässt sich durch die aktuelle Performance erklären.

Jedoch sehen die Bankanalysten das Potenzial für einen Anstieg um +5,66%. Von insgesamt 28 Experten bewerten zehn die Aktie als “stark kaufen” und drei als “kaufen”. Ein Großteil der restlichen Expertengruppe empfiehlt ein “Halten”, während lediglich zwei Analysten zur Vorsicht mahnen und zum Verkauf raten.

Das Guru-Rating ist unverändert...