Dollar Tree: Potenzial für eine Steigerung - Kursziel 143,35 EUR

Die Aktien von Dollar Tree sind laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 143,35 EUR mit einem Potential von +3,26% zum gegenwärtigen Kurs.

• Am 28.07.2023 gab es einen Anstieg um +0,79%

• Das Kurspotenzial beträgt +3,26%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,75

Letzten Dienstag konnte Dollar Tree am Aktienmarkt ein Plus von +0,79% verzeichnen und das Ergebnis der letzten fünf Handelstage zeigte insgesamt einen positiven Trend von +1,09%. Der Markt scheint also im Moment relativ optimistisch zu sein.

Ob die Analysten in den Bankhäusern solch eine Entwicklung erwartet haben? Die Stimmung ist zumindest eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel von Dollar Tree beträgt aktuell 143,35 EUR gemäß dem durchschnittlichen Urteil der Bankanalysten. Wenn sie Recht behalten sollten dann bietet sich...