Dollar Tree: Potenzial für deutlichen Kursanstieg - Kursziel bei 145,43 EUR

Die Aktie von Dollar Tree konnte sich gestern nicht gegen den negativen Trend am Finanzmarkt behaupten und verlor 0,72%. In der vergangenen Handelswoche summierte sich der Verlust auf insgesamt 1,88%, was die Analysten jedoch nicht abschreckt.

Das mittelfristige Kursziel von Dollar Tree liegt derzeit bei 145,43 EUR. Nach Ansicht von Bankanalysten hätte die Aktie damit ein Potential für einen Anstieg um +11,64%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung angesichts des jüngsten schwachen Trends.

Insgesamt empfehlen momentan zehn Analysten den Kauf der Aktie und drei weitere stufen sie als “Kauf” ein. Die Mehrheit bleibt neutral (13 Mal “Halten”) und lediglich zwei Analysten sehen noch immer einen Verkauf als sinnvoll an.

In diesem Zusammenhang ist das Guru-Rating zu erwähnen, welches aktuell unverändert bei 3,75...