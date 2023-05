Dollar Tree: Kursziel von 149,68 EUR in Sichtweite

Die Aktie von Dollar Tree konnte am gestrigen Tag ein Plus von +4,24% verzeichnen. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben allerdings eine negative Bilanz von -10,97%, was auf pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 149,68 EUR liegt und somit ein Potential für Investoren um +12,69% besteht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der letzten Zeit.

Aktuell empfehlen 10 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere drei sprechen sich optimistisch aus. Mit “halten” bewerten insgesamt 13 Experten die Aktie und nur zwei halten sie zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,75 unverändert positiv und bestätigt damit die Einschätzungen der Bankanalysten.