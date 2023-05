Dollar Tree: Kursziel von 149,66 EUR - Aktie laut Analysten unterbewertet

Die Aktie von Dollar Tree wurde derzeit nicht richtig bewertet und weist ein Potenzial auf. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 149,66 EUR, was einem Anstieg um +12,69% entspricht. Am gestrigen Tag hat das Unternehmen am Finanzmarkt eine erfreuliche Kursentwicklung von +4,24% verzeichnet.

• Der Guru-Rating bleibt bei 3.75

• Die Aktie wird aktuell durchschnittlich als “halten” beurteilt

• Optimistische Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an (46,43%)

Allerdings teilen nicht alle Experten diese optimistische Einschätzung nach der jüngsten Entwicklung mit einem schwachen Trend in den vergangenen fünf Handelstagen (-10.97%). Insgesamt haben sich 13 Experten neutral positioniert und zwei Analysten empfehlen einen Verkauf.

Hinweis: Dieser Artikel dient lediglich zur Information und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder...