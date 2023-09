Dollar Tree: Das Kursziel von 146,87 EUR eröffnet ein Kurspotenzial in Höhe von +33,30%

Gestern fielen die Aktienkurse von Dollar Tree um -2,96%, was das Fazit der letzten fünf Handelstage auf einen Rückgang von -4,67% bringt. Die Bankanalysten halten jedoch an ihrer optimistischen Einschätzung fest und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 146,87 EUR für die Aktie. Das eröffnet Investoren eine Chance für ein Kurspotenzial in Höhe von +33,30%. Zehn Analysten empfehlen den Kauf der Aktie als starken Kauf und drei weitere sind ebenfalls optimistisch eingestellt. 13 Experten setzen eher auf “halten”. Nur zwei möchten die Aktie derzeit verkaufen. Mit einem Guru-Rating von nunmehr 3,75 ist auch dieser Indikator positiv gestimmt.

