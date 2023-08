Dollar Tree: Das Kursziel liegt bei 142,83 EUR

Die Aktie des Einzelhandelsunternehmens Dollar Tree wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingeschätzt. Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich auf 142,83 EUR, was einem potentiellen Wachstum von +2,86% entspricht.

• Dollar Tree: Am 01.08.2023 mit -0,84%

• Durchschnittliches Kursziel beträgt 142,83 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,75

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -0,84%. Die vergangene Woche hingegen zeigte insgesamt eine neutrale Entwicklung am Markt mit einem Plus von +0,86%.

Trotzdem sind die Marktanleger und Analysten weiterhin optimistisch gestimmt bezüglich des Potentials der Dollar-Tree-Aktien. Insgesamt haben zehn Bankanalysten das Unternehmen als stark kaufenswert bewertet und drei weitere Anlageexperten schließen sich dieser Einschätzung an.

Zudem gibt es noch...