Dollar Tree: Kursziel bei 147,16 EUR - Analystenmeinungen

Die Aktie von Dollar Tree wird laut Experten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 147,16 EUR, was einem potenziellen Anstieg von +19,96% entspricht.

• Gestern legte der Finanzmarkt um +0,81% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Niveau “Guru-Rating ALT” mit 3,73

• Der positive Anteil unter optimistischen Analysten beträgt +46,15%

In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete die Aktie einen kumulierten Rückgang von -2,66%. Die Marktstimmung ist daher relativ pessimistisch. Neun Bankanalysten bewerten die Aktie als starken Kauf und drei sehen sie als optimistischen Kauf an. Zwölf Experten haben eine neutrale Haltung eingenommen und halten an der Bewertung “halten” fest. Nur zwei sind der Meinung, dass ein Verkauf ratsam wäre.

Das bestätigte Guru-Rating ALT unterstützt diese Einschätzungen...