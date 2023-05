Dollar Tree: Kurspotenzial von +5,46% - Aktie unterbewertet

Die Aktie von Dollar Tree wird derzeit nach Meinung von Analysten unterschätzt und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 145,79 EUR. Das eröffnet Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +5,46%.

• Dollar Tree: Am 03.05.2023 mit -1,59%

• Das wahre Kursziel liegt um +5,46% vom derzeitigen Kurs entfernt

• Guru-Rating bleibt das selbe mit 3,75

Der gestrige Tag brachte einen negativen Trend an den Finanzmärkten für die Aktie von Dollar Tree mit einem Rückgang um -1,59%. Insgesamt beträgt das Minus nun in einer vollständigen Handelswoche -0,56%, was auf eine momentane pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Trotzdem bleiben Bankanalysten optimistisch und sehen die Aktie als Kaufempfehlung an. Konkret empfehlen zehn Analysten die Investition in die Dollar-Tree-Aktien und weitere dreizehn bewerten sie als kaufenswert ohne dabei...