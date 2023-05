Dollar Tree: Kurspotenzial von +3,60%

Die Aktie von Dollar Tree wird derzeit nicht ihrem wahren Wert gerecht, so die Meinung der Analysten. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 147,37 € – ein Potenzial von +3,60%.

• Am 11.05.2023 legte die Aktie um +1,26% zu

• Das Kursziel beträgt 147,37 €

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,75

Gestern stieg der Aktienkurs um +1,26%, und in den vergangenen fünf Handelstagen summierte sich das Plus auf insgesamt +0,83%. Der Markt ist also derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Dollar Tree beträgt laut durchschnittlicher Einschätzung von Bankanalysten 147,37 €. Sollten sie Recht behalten und die Aktie dieses Ziel erreichen oder übertreffen können Investoren mit einem Potenzial von +3,60% rechnen.

Obwohl zehn Analysten empfehlen die Aktie stark zu kaufen und weitere dreizehn Kauf empfehlen ist nicht...