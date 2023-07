Dollar Tree - Bankanalysten sehen Kurspotential von +4,38%

Am gestrigen Handelstag hat der Aktienkurs des Unternehmens Dollar Tree eine negative Entwicklung in Höhe von -0,51% aufgewiesen. Doch insgesamt zeigt sich ein positiver Trend: Über die vergangenen fünf Handelstage ergibt sich ein Plus von +1,29%. Damit liegt die Stimmung am Markt aktuell relativ optimistisch.

Die Meinungen der Analysten gehen jedoch etwas auseinander. Im Durchschnitt wird für den Mittelfristzeitraum ein Kursziel bei 141,46 EUR veranschlagt – das entspricht einem Potential von +4,38%. Hierbei sind jedoch nicht alle Experten derselben Meinung.

Insgesamt halten zehn Analysten die Aktie für einen starken Kauf und drei weitere geben an, dass sie optimistisch gestimmt seien und ebenfalls zum Kauf raten würden. Dreizehn weitere Experten empfehlen lediglich die Position “halten”. Lediglich zwei Analysten bevorzugen...