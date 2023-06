Dollar Tree: Bankanalysten prognostizieren Kursziel von 146,34 EUR

Gestern war ein positiver Tag für die Aktie von Dollar Tree mit einer Kursentwicklung von +3,13%. Das lässt jedoch die vergangenen fünf Handelstage und damit eine vollständige Handelswoche betrachtet immer noch auf eine pessimistische Tendenz schließen (-6,21%).

Das mittelfristige Kursziel für Dollar Tree liegt aktuell bei 146,34 EUR und damit um +17,87% über dem aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Trendentwicklung. Von insgesamt 26 Experten empfehlen neun den Kauf der Aktie und drei sehen sie als optimistischen Kauf an. Zwölf Analysten halten das Wertpapier neutral und zwei raten zum Verkauf – was einem Anteil von immerhin +46,15% an optimistischen Stimmen entspricht.

Zusätzlich wird das bewährte Guru-Rating genutzt, welches unverändert bei 3,73...