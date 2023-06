Dollar Tree: Bankanalysten prognostizieren Kursziel von 145,96 EUR

Die Aktie von Dollar Tree hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +1,35% erreicht. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wird von durchschnittlich neun Bankanalysten bei 145,96 EUR gesehen. Dies würde ein Kurspotenzial von +15,78% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

Aktuell bewerten drei Experten das Wertpapier als “Kauf”, zwölf weitere halten es für “halten” und zwei vergeben das Rating “Verkauf”. Insgesamt sind damit immerhin 46,15% der Analysten noch optimistisch gestimmt.

Als zusätzlicher Indikator zur Entscheidungsfindung dient das Guru-Rating mit einem Wert von 3,73.