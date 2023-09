Dollar Tree: Analysten sehen Kurspotenzial von +33,30% - Kursziel bei 146,74 EUR

Die Aktie des US-amerikanischen Einzelhändlers Dollar Tree hat in den vergangenen fünf Handelstagen deutlich an Wert verloren. Gestern fiel der Kurs um weitere -2,96%. Momentan scheint die Stimmung am Markt pessimistisch zu sein.

Allerdings sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Im Durchschnitt wird ein mittelfristiges Kursziel von 146,74 EUR gesehen. Wenn sich dieses Ziel erreichen lässt, würde dies einem Potenzial von +33,30% entsprechen.

Momentan empfehlen zehn Analysten die Aktie als starken Kauf und drei als Kauf. Thirteen Experten haben eine neutrale Position eingenommen und zwei halten einen Verkauf für angebracht. Damit liegt der Anteil optimistischer Analysen bei +46,43%.

Das Guru-Rating wurde auf 3,75 nach 3,75 angehoben.

Dies zeigt insgesamt eine positive Einschätzung durch...