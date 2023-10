Dollar Tree: Analysten erwarten Kursanstieg um +48,69% auf 149,61 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Dollar Tree am Finanzmarkt betrug -0,37%, was die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf einen positiven Trend von +1,96% summiert. Ein weiteres Anzeichen für eine optimistische Stimmung am Markt.

Das mittelfristige Kursziel von Dollar Tree beträgt laut Bankanalysten 149,61 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, erwartet Investoren ein Potenzial in Höhe von +48,69%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach der jüngsten Entwicklung des Aktienkurses.

Zum aktuellen Zeitpunkt raten 10 Analysten zum Kauf der Aktie und drei weitere sind optimistisch jedoch nicht euphorisch eingestellt. Weitere 13 Experten empfehlen die Haltung des Wertpapiers als “halten”, während nur zwei zu einem Verkauf raten. Dies zeigt eine positive Einschätzung mit einem Anteil an...