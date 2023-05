Dollar Tree: Aktuell unterbewertet - Kursziel bei 145,79 EUR

Die Dollar Tree-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft und weist ein mittelfristiges Kursziel von 145,79 EUR auf. Dies entspricht einem potenziellen Risiko für Investoren in Höhe von -3,59%.

Am gestrigen Tag verzeichnete das Unternehmen eine Kurssteigerung um +0,71%, was zu einer positiven Entwicklung von insgesamt +2,33% in den letzten fünf Handelstagen führte.

• Die aktuelle Performance liegt bei +0,71%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 145,79 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,75

Während zehn Analysten die Aktie als “starken Kauf” bezeichnen und weitere dreizehn es als “Kauf” bewerten (insgesamt also 46.43%), halten sich dreizehn Experten zurück und empfehlen lediglich “Halten”. Nur zwei Analysten sehen die Notwendigkeit eines Verkaufs.

Trotz dieser gemischten Meinungen sprechen...