Dollar Tree: Aktie hat mittelfristiges Kurspotenzial von +8,93% - Kursziel 144,38 EUR

Am gestrigen Tag legte die Aktie von Dollar Tree um +0,70% zu. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete sie jedoch eine negative Entwicklung von -1,49%. Die Stimmung am Markt ist derzeit eher pessimistisch.

Bankanalysten sind hingegen optimistischer gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 144,38 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde sich ein Kurspotenzial in Höhe von +8,93% ergeben. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten schwachen Trends.

10 Analysten empfehlen aktuell einen starken Kauf der Aktie und drei weitere setzen das Rating auf “Kauf”. 13 Experten halten die Aktie für neutral und zwei weitere empfehlen einen Verkauf. Demnach liegt der Anteil der noch optimistischen Analysten bei immerhin +46,43%.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt...