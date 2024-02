Dollar Tree Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

In den letzten Wochen konnte bei Dollar Tree keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Allerdings war eine erhöhte Diskussion über das Unternehmen zu verzeichnen, was zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Dollar Tree daher für dieses Kriterium eine Bewertung von "Gut".

Ein prominenter Indikator der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem RSI von 33,41 wird Dollar Tree als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,48 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ist zu beachten, dass der Kurs von Dollar Tree mit 142,15 USD derzeit +5,41 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +7,83 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 6 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten für Dollar Tree vorliegen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 159,14 USD, was einer Empfehlung von "Gut" entspricht und eine mögliche Steigerung um 11,95 Prozent vom letzten Schlusskurs (142,15 USD) bedeutet. Somit erhält die Dollar Tree-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.