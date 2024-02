Dollar Tree Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Aktie von Dollar Tree wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel liegt etwa 4,74% über dem aktuellen Kurs. Am 16.02.2024 verzeichnete Dollar Tree einen Anstieg um 0,86%, was das Kursziel auf 139,31 EUR festlegt. Das Guru-Rating von Dollar Tree bleibt weiterhin bei 4,00.

In den letzten fünf Handelstagen hat sich der Aktienkurs um insgesamt 0,38% erhöht, was auf eine relative Neutralität des Marktes hindeutet. Die Stimmung der Analysten in den Bankhäusern spiegelt diese Entwicklung wider, da das mittelfristige Kursziel für Dollar Tree im Durchschnitt bei 139,31 EUR liegt, was einem Potenzial von +4,74% entspricht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese positive Einschätzung, da 10 Experten die Bewertung “halten” vergeben und 1 Analyst die Aktie zum Verkauf empfiehlt.

Trotzdem sind 60,71% der Analysten nach wie vor optimistisch in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Aktie. Dieser positive Ausblick wird durch das Guru-Rating unterstützt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” stand. Insgesamt zeigt sich also eine positive Stimmung und ein gewisses Potenzial für Investoren, auch wenn die Meinungen der Analysten leicht variieren.

Die aktuelle Entwicklung und die Einschätzungen der Experten lassen auf eine interessante Zukunft für die Aktie von Dollar Tree schließen. Es bleibt abzuwarten, ob sich die positiven Prognosen bewahrheiten und die Kursziele erreicht werden.

