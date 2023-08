Dollar Tree-Aktie: Kursziel von 145,13 EUR laut Analystenmeinung

Die Dollar Tree-Aktie wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 145,13 EUR und damit um +9,54% über dem aktuellen Kurs.

• Am 15.08.2023 fiel der Wert der Dollar Tree-Aktien auf -0,77%

• Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 3,75 gleich

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +46,43%

Die Marktentwicklung in den letzten fünf Handelstagen war entsprechend negativ (-2,64%), was auf eine aktuelle pessimistische Stimmung zurückzuführen ist. Obwohl einige Experten optimistisch bleiben und die Aktie als starken Kauf einstufen (10 Analysten), sehen andere sie lediglich als “halten” an (13 Experten). Nur wenige bewerten sie als Verkauf (2 Analysten).

Das Guru-Rating bestätigt ebenfalls diese Einschätzungen und hat sich nicht verändert (“Guru-Rating...