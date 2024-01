Dollar Tree Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel identifizieren kann. Der RSI der Dollar Tree-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 83, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 39,83, was bedeutet, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Dollar Tree-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,72 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt sie damit 160,89 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -5,76 Prozent, und Dollar Tree liegt aktuell 3,03 Prozent darüber. Basierend auf dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Dollar Tree eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Multiline-Einzelhandels, was einen geringeren Ertrag von 2,77 Prozentpunkten bedeutet. Aufgrund dessen erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Die langfristige Meinung der Analysten zu der Dollar Tree-Aktie ist insgesamt positiv, mit 7 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 159,25 USD, was eine potenzielle Performance von 17,77 Prozent darstellt und somit zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Daher vergeben wir als Redaktion für die gesamte Analysteneinschätzung das Rating "Gut".