Dollar Tree Aktie: Analysten rechnen mit steigendem Kursziel - 142,83 EUR

Die Aktien von Dollar Tree konnten in den letzten Tagen nicht an Wert gewinnen und verzeichneten am gestrigen Tag ein Minus von 0,24%. Die vergangene Handelswoche schloss der US-amerikanische Einzelhandelskonzern ebenfalls im negativen Bereich ab. Doch die Experten sind zuversichtlich.

Das mittelfristige Kursziel bei Dollar Tree liegt laut Bankanalysten bei 142,83 EUR. Sollten sich diese Prognosen bewahrheiten, eröffnet dies Investoren ein Kurspotenzial von +4,79%.

Insgesamt haben momentan zehn Analysten eine Kaufempfehlung für die Aktie ausgesprochen. Drei weitere Fachleute bestätigen das positive Potenzial und empfehlen ebenfalls zum Kauf. Zwei Experten halten jedoch weiterhin einen Verkauf der Papiere für angebracht.

Das Guru-Rating bleibt unverändert auf einem hohen Niveau von 3,75 liegen – eine positive Prognose also...