Dollar General Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Dollar General, ein Unternehmen aus dem Markt "Allgemeine Warenhäuser", notiert aktuell (Stand 16:40 Uhr) mit 229.99 USD stark im Plus (+1.03 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Dollar General entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Dollar General ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Dollar General-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 73,25, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 64,35, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Dollar General wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 11 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Dollar General-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Dollar General liegt im Mittel wiederum bei 269,6 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 227,64 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 18,43 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Dollar General insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Dollar General investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,95 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Multiline-Einzelhandel einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,43 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.