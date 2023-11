Dollar General Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Schlechte Stimmung für Dollar General: Eine Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für das Unternehmen in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Allerdings gibt es auch erhöhte Aktivitäten in den sozialen Medien, was auf gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dafür erhält Dollar General eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie jedoch aufgrund der negativen Stimmung mit "Schlecht" bewertet.

Analysten sind langfristig optimistisch: In den letzten 12 Monaten haben Analysten Dollar General 7 Mal als "Gut", 4 Mal als "Neutral" und 1 Mal als "Schlecht" bewertet. Das langfristige Rating ist daher "Gut". Im letzten Monat gab es keine "Gut"-Empfehlungen, eine "Neutral"-Empfehlung und keine "Schlecht"-Empfehlungen. Das mittlere Kursziel liegt bei 213,78 USD, was auf eine positive Entwicklung von 78,94 Prozent hindeutet. Die Bewertung der Analysten ist daher insgesamt "Gut".

Negative Anleger-Stimmung: In den Diskussionsforen und sozialen Medien ist die Stimmung der Anleger gegenüber Dollar General insgesamt negativ. In den letzten beiden Wochen dominierten jedoch positive Themen die Diskussionen, so dass die Gesamteinschätzung "Neutral" ist. Eine Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 9 schlechte und keine guten Signale. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Neutral" bewertet.

Schlechte technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs für Dollar General liegt bei 181,62 USD, während der aktuelle Kurs bei 119,47 USD liegt. Dies bedeutet eine negative Abweichung von -34,22 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 123,89 USD, was einer Abweichung von -3,57 Prozent entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird. Die Gesamtnote lautet daher "Neutral".