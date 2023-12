Dollar General Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Aktienkurs von Dollar General hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -50,53 Prozent erzielt, was mehr als 203 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Multiline-Einzelhandelsbranche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,94 Prozent, wobei Dollar General mit 39,59 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 162,81 USD, während der Aktienkurs (129,98 USD) um -20,16 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 120,66 USD weist eine Abweichung von +7,72 Prozent auf, was die Aktie insgesamt als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Dollar General. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, und auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt lassen sich auf dieser Ebene vier Handelssignale feststellen, darunter 3 Gut- und 1 Schlecht-Signal. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut"-Aktie, wobei die Redaktion der Meinung ist, dass die Aktie von Dollar General bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wurde.

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Dollar General zu verzeichnen war, weshalb die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch zugenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.