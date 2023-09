Dollar General-Aktie: Wachstumsstory zu Ende?

Die Kursentwicklung der Dollar General-Aktie (WKN: A0YEES) seit Jahresbeginn dürfte Anlegern die Tränen in die Augen treiben. Am Donnerstag sackte der Aktienkurs in den USA um -12% ab. Bis dato ist der Titel des US-amerikanischen Discounters im Jahr 2023 um rund -45% zurückgegangen. Der einstige Börsen-Highflyer notiert inzwischen auf einem Dreijahrestief. Was läuft schief bei Dollar General?