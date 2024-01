Dollar General Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Aktienkurs von Dollar General hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,95 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -7,62 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Dollar General im Branchenvergleich um -36,33 Prozent unterperformt hat. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 153,41 Prozent, und Dollar General lag 197,37 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating.

Von den insgesamt 10 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Dollar General-Aktie sind 6 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht". Im Durchschnitt erhält das Wertpapier also ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Dollar General vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 45,89 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dollar General-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 158,59 USD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 140,43 USD (-11,45 Prozent) liegt und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 125,39 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+11,99 Prozent) und zu einer "Gut"-Bewertung führt. In der Gesamtbetrachtung erhält die Dollar General-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In den letzten zwei Wochen wurden Dollar General von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine "Neutral"-Einstufung, da gleich viele "Gut"- wie "Schlecht"-Signale abgegeben wurden.

Insgesamt zeigt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung für die Dollar General-Aktie.