Dollar General Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Dollar General, die im Segment "Allgemeine Warenhäuser" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 28.01.2023, 04:34 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 236.11 USD.

Wie Dollar General derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Dollar General-RSI ist mit einer Ausprägung von 22,59 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 53,63, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Dollar General-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 11 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 269,6 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 14,18 Prozent erzielen, da sie derzeit 236,11 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Dollar General verläuft aktuell bei 242,26 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 236,11 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -2,54 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 244,57 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Dollar General-Aktie der aktuellen Differenz von -3,46 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

