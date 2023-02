Dollar General Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

An der Börse New York notiert die Aktie Dollar General am 25.02.2023, 08:12 Uhr, mit dem Kurs von 214.25 USD. Die Aktie der Dollar General wird dem Segment "Allgemeine Warenhäuser" zugeordnet.

Die Aussichten für Dollar General haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dollar General liegt bei einem Wert von 23,08. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" (KGV von 39,7) unter dem Durschschnitt (ca. 42 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Dollar General damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Analysteneinschätzung: Für die Dollar General sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 11 Buc, 3 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Dollar General. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 261,8 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 22,19 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 214,25 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Dollar General derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 240,75 USD, womit der Kurs der Aktie (214,25 USD) um -11,01 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 235,9 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -9,18 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

