Dollar General Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der RSI von Dollar General liegt bei 9,5, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 36,96, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating von "Gut".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 6 positive, 3 neutrale und 1 negative Einschätzung für Dollar General abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 204,88 USD. Gemessen am letzten Schlusskurs von 135,55 USD könnte die Aktie somit um 51,14 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Dollar General-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Dollar General derzeit bei 159,36 USD, während die Aktie selbst bei 135,55 USD notiert. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200 von -14,94 Prozent. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 124,5 USD, was zu einem Abstand von +8,88 Prozent führt und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Branchenvergleich hat Dollar General in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,95 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -9,05 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -34,9 Prozent für Dollar General bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 151,69 Prozent im letzten Jahr, wobei Dollar General 195,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.