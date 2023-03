Dollar General Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

An der Heimatbörse New York notiert Dollar General per 01.03.2023, 21:11 Uhr bei 213.38 USD. Dollar General zählt zum Segment "Allgemeine Warenhäuser".

Die Aussichten für Dollar General haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Dollar General lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Dollar General in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Für Dollar General liegen aus den letzten zwölf Monaten 11 Buy, 3 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 4 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 263 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (216,3 USD) könnte die Aktie damit um 21,59 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Dollar General-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 23,08 ist die Aktie von Dollar General auf Basis der heutigen Notierungen 42 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" (39,69) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".