Dollar General Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Per 10.09.2022, 03:37 Uhr wird für die Aktie Dollar General am Heimatmarkt New York der Kurs von 247.41 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Allgemeine Warenhäuser".

Unser Analystenteam hat Dollar General auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Dollar General ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Multiline-Einzelhandel) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 23,08 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 42 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 39,77 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Dividende: Dollar General hat mit einer Dividendenrendite von 0,95 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.85%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche beträgt -2,91. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Dollar General-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 14 Analystenbewertungen für die Dollar General-Aktie abgegeben. Davon waren 11 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Dollar General-Aktie. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 7 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 266,54 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 7,73 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (247,41 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Dollar General somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.